大型車交通事故頻傳 台南警方3天取締527件違規

台南市永康、仁德區近期發生大貨車因轉彎造成機車騎士傷亡憾事，尤其大型車因視覺死角及內輪差，較一般車輛更易肇事，台南市警局交通大隊等同步執行為期3天強力取締大型車違規，共計取締超速、超載、闖紅燈等違規，共計527件，並依道路交通管理處罰條例相關規定開單告發。

9月間，45歲陳姓男子開大貨車，行經仁德區太子路與土庫路口左轉時，與直行的29歲陳姓機車騎士發生交通事故，騎士人與機車卡在車底，經救出送成大醫院急救仍不治。警方分析，大型車因體積大造成車道減縮，再加上視覺死角及內輪差，汽、機車為閃避常造成嚴重車禍傷亡事故。

據統計，台南市今年1至10月份大型車肇事A1（死亡）事故計28人。交大指出，每一件交通事故可能就代表數個幸福家庭的破碎，因此，為降低大型車輛交通事故，確保市民用路安全，本月18日至20日強力執行取締大型車違規。

警方針對大型車輛或施工區域附近及行經道路加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率，3日共計取締超速24件、超載58件、闖紅燈8件、違反禁行路線131件、未裝設或未依規定使用行車紀錄器38 件、其他違規268件，合計527件。