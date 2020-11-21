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「白色恐怖」這次很窩心 拖吊車出勤聯手保護車禍傷者
民營白色拖吊車在路上執勤，因不少人擔心被拖吊，在高雄拖吊車常被戲稱「白色恐怖」，但昨天2輛拖吊車停在一場車禍現場，卻讓路過民眾不禁拍下照片，說「要給高雄市民營拖吊車100個讚」。
昨天傍晚5點左右，1名溫姓女子（26歲）騎機車經過高雄市新興區民族二路與七賢一路口發生車禍，溫女因不明原因摔車，溫女頭部受創意識不清，人車倒在路口，這時在附近的2輛民營拖吊車正好由拖吊場出勤，拖吊車上的交通警員黃正文，發現路口有人受傷倒地，馬上指揮2輛拖吊車，前後圍住倒地的溫女，避免溫女發生二次車禍。
路過的楊智喬發現拖吊車保護傷者的情況，相當感動，立即拍下拖吊車保護傷者的畫面，表示「真的要給高雄市民營拖吊車100個讚」。他說，在下班尖峰時刻，而且車禍又發生在大路口，看到拖吊保護傷者的畫面，讓他感覺很窩心。後來他也將畫面貼上臉書，直對拖吊車稱讚。
據警方初步了解，溫女出車禍後，現場並沒另造車輛，拖吊車擔心傷者安危，才趕緊上前圍住，保護傷者，直到救護車及新興警分局員警到場，拖吊車才離去。溫女經送醫治療因頭部受創，在加護病房觀察中，尚無法明確表明如何發生車禍，警方研判可能閃車自摔，也可能有人肇事逃逸，確實肇事原因仍待調查。
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