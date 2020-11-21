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台2、台62線大車超速、逼車、逆向超車 警年開罰3萬件

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

台2線、台62線等重要路段，常有大車橫行，新北市瑞芳警分局統計，1月到目前為止，取締超速、各式大型車違規及蛇行、惡意逼車等各項交通違規共有2萬9659件；另於10月27日至11月9日規畫交通大執法期間，取締計1857件。特別使用偵防車在易違規路段，及三眼雷射測速槍針對惡性重大違規蒐證取締，保障用路人安全。

不少民眾若要往返宜蘭、花蓮地區，除了利用雪山隧道前往外，也會行駛台2線濱海公路，由於濱海公路同時也是砂石車和貨櫃車等大型車輛往返花東地區行駛的主要道路，常發生大型車輛駕駛為送貨搶快搶時間，違規跨越雙黃線逆向行駛超車，或不斷逼近前車迫使讓路先行，而意外頻傳。

瑞芳警分局近期特別針對東北角主要車流幹道如台62線、台二線規畫惡性違規防制勤務來嚴格取締危險駕駛行為，警方表示，由於部分路段車速快，警方攔查不易，駕駛人容易產生僥倖心態，特別使用偵防車在易違規路段及三眼雷射測速槍針對惡性重大違規蒐證取締。

瑞芳警分局交通組組長黃啓峯表示，針對惡意避車取締勤務工作仍持續進行中，在台62線、台2線等重要路段，於109年1月截至目前為止，取締超速、各式大型車違規及蛇行、惡意逼車等各項交通違規共計有2萬9659件；另於10月27日至11月9日規畫交通大執法期間，取締計1857件。

瑞芳警分局建議，一般民眾都將行車紀錄器裝在前方，很少裝在車尾，導致遭後方惡意逼車時很難舉證，許多砂石車駕駛才會大膽的踩下油門去逼車。民眾遇到大型車輛逼車，除行車紀錄器可以佐證外，當下也可請坐在後座的人使用手機錄影，提供給警方揪出違規逼車的駕駛。

分局長陳忠龍呼籲駕駛人千萬勿心存僥倖，駕駛若是有惡意逼車等危險駕駛行為，除須負擔高額罰鍰外，更須參加道路安全講習，如因而肇事，除須吊銷駕照，更要負擔刑事責任，一時貪快得不償失。

台2、台62線大車超速、逼車、逆向超車，警年開罰3萬件。記者游明煌／翻攝
台2、台62線大車超速、逼車、逆向超車，警年開罰3萬件。記者游明煌／翻攝

瑞芳 砂石

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