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道路限速時速50公里 他服用FM2飆速160公里撞死婦人

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

彰化縣民徐姓男子去年12月間，服用FM2後，駕車時因藥物作用致意識不清，喪失速度感而加速行駛，在道路限速50公里的路面，飆速至時速160公里，在彰化縣牛埔鹽鄉中山路與員鹿路口，撞上等紅燈的王姓婦人，致王婦頭部重創慘死，台中高分院以徐與被害人家屬達成調解，依公共危險毒駕致人於死罪將他判刑8年。 可上訴。

判決書指出，徐男（29歲）明知俗稱FM2藥物屬需依合格醫師指定方式使用處方用藥，服用FM2藥物後，會產生嗜睡、疲累、意識不清、反應慢等副作用，其注意、知覺、反應、協調、平衡、操控及定向能力因受藥物作用影響亦會削弱減退，不得駕駛動力交通工具。

108年12月23日下午，徐男服用FM2藥物後，駕駛自用小客車行至彰化縣埔鹽鄉中山路與員鹿路交岔路口時，果因藥物作用致意識不清，喪失速度感而加速行駛至時速每小時160公里（當地道路限速為時速每小時50公里）。

徐男也未查覺前方停等號誌的人車，導致他駕駛的車追撞前方王姓婦人所騎的機車（行車紀錄器顯示為綠燈號誌，惟燈號甫由紅燈號誌轉為綠燈號誌，停等之車輛均尚未啟動），致王婦摔落地面。

被害人王婦受有創傷性硬腦膜下出血、創傷性蜘蛛網膜下出血、頭部撕裂傷、腹部擦傷、四肢多處撕裂傷擦挫傷、右側髖動脈損傷、第1、2頸椎脫位、雙側血胸、肺挫傷等重傷害，經現場路人報警送醫急救後，同月27日1下午，在衛生福利部彰化醫院搶救無效宣告死亡。

二審合議庭認為徐男被犯行所致損害雖非輕，然他已與被害人家屬達成民事調解。審酌他明知服用FM2後不應開車上路，竟仍恣意駕車上路，罔顧他人生命及財產安全，以時速高達160公里之速度行駛，導致被害人受傷送醫不治死亡，令被害人家屬等承受喪失至親之傷痛，所造成損害實屬嚴重，予以判刑。

徐男子服用FM2後，駕車時因藥物作用致意識不清，喪失速度感而加速行駛，在道路限速50公里的路面，飆速至時速160公里，撞死王姓婦人，台中高分院以徐與被害人家屬達成調解，依公共危險毒駕致人於死罪將他判刑8年。 圖／本報資料照
徐男子服用FM2後，駕車時因藥物作用致意識不清，喪失速度感而加速行駛，在道路限速50公里的路面，飆速至時速160公里，撞死王姓婦人，台中高分院以徐與被害人家屬達成調解，依公共危險毒駕致人於死罪將他判刑8年。 圖／本報資料照

毒駕

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