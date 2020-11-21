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影／中國籍漁船非法越界捕魚 查獲漁獲1千公斤扣6船員
一艘中國籍無船名的漁船昨日中午越界捕魚，台中海巡隊巡防艦發現後，隨即廣播該船停俥受檢，但漁船蛇行逃逸拒檢，海巡艦艇多次強靠終於順利登檢成功，經清查船上有中國籍52歲許姓船長等6人，漁獲1000公斤，全數依法海拋。
台中海巡隊指出，該艘無名漁船11月7日上午10時自福建省霞浦縣出港，非法越界於台中港外海36海浬處捕魚，昨日傍晚台中海巡隊PP10035巡防艦與中部地區機動海巡隊台中艦等2艘巡防艦艇，共同將漁船押返台中港海巡基地碼頭偵辦。
由於目前新冠肺炎與非洲豬瘟疫情有升溫趨勢，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒作業，杜絕新冠肺炎入侵。扣留漁船船上全員初步量測體溫均正常，經清艙並無發現豬肉及其製品，仍依規定通報農委會動植物防疫檢疫局台中分局台中港檢疫站人員及海巡署中部分署第三岸巡隊人員派員至海巡隊碼頭實施消毒，以防疫病境外移入。
台中海巡隊表示，因東北季風逐漸增強，海象轉差之際常有中國籍漁船伺機越界捕漁，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦艇超前部署，艦隊分署與中部分署旋即辦理聯合威力掃蕩行動。
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