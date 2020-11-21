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「慢飛天使」罹病自行出院走失 台中警抽絲剝繭助返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

「慢飛天使」劉姓男子罹蜂窩性組織炎就醫住院，11月15日太想家竟自行離院，嘗試走回距離3.5公里外的烏日區住家，卻在半途迷路，向警求助，員警從言談間發現劉男是位「慢飛天使」，提供的資訊多有錯誤缺漏，經警抽絲剝繭，幫他找到回家的路。

台中市警三分局勤工派出所警員李旺青，11月15下午所內值勤時，39歲的劉男走進派出所，見到員警就不停說著「我想回家!」李察覺眼前的男子是名慢飛天使，立即請他至休息區坐下，喘口氣再慢慢說需要什麼協助。

原來劉姓男子前些日子因蜂窩性組織炎就醫住院，因太想家竟自行離院，嘗試走回距離3.5公里外的烏日區住家，卻在半途迷路，經過派出所便入內請求協助。

劉男身上沒有證件，僅有手機，他向員警報出的其姓名、生日等年籍資料，皆查無資訊，而手機內雖有劉男母親的號碼，經員警撥打後，又發現實際上並非其母的手機號碼。幸員警靈機一動，以警用系統搜尋其母的名字，並請劉男從照片中確認母親的模樣，終於順利找到足以助他返家的資訊。

劉男住家距離派出所仍有2公里遠，李員擔心他途中再度走失，便熱心將他載返烏日住家，鄰居得知劉男獨自返家，也熱心協助聯繫劉男母親，劉母此時才知兒子竟獨自跑出醫院，連忙趕回來幫兒子開門，也不住感謝員警的熱心協助。

警方呼籲，民眾家中若有容易走失的長輩或家屬，除特別留意親屬外出動向，也建議攜帶寫有身分及聯絡資訊的手環或項鍊等識別物，以便警方或熱心民眾協尋，讓最愛的家人能更快找到回家的路。

「慢飛天使」劉男罹蜂窩性組織炎就醫住院，太想家竟自行離院，嘗試走回距離3.5公里外的烏日區住家，卻在半途迷路，向警求助，員警幫他找到回家的路。圖／本報資料照
「慢飛天使」劉男罹蜂窩性組織炎就醫住院，太想家竟自行離院，嘗試走回距離3.5公里外的烏日區住家，卻在半途迷路，向警求助，員警幫他找到回家的路。圖／本報資料照

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