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白天水電工晚上變「宮廟大盜」 22歲男偷遍南台香油錢

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

22歲林姓水電工（屏東人）自107年起，屢屢利用宮廟深夜無人看管之際，佯裝香客進入宮廟察看，先以自備之油壓剪先行破壞功德箱鎖頭，再徒手竊取箱內之金錢，犯案足跡遍及臺南、高雄、屏東等各廟宇。今年10月底故計重施，同日分別至東山區、白河區廟宇行竊，經廟方人員發現遭竊報警處理。白河分局員警經鍥而不捨追查，昨天前往高雄將林嫌查獲到案，全案依竊盜罪送辦，呼籲各地有疑似受害的廟宇來出面指認。

警方調查，林姓竊嫌白天從事水電工作，日領千餘元薪資，夜晚卻變身宮廟大盜，從屏東地區駕駛其名下自小客車沿途北上，趁夜晚宮廟無人看顧假意參拜，再以平日工作所用之油壓剪破壞功德箱鎖頭竊取香油錢多次得逞。

今年10月底故計重施，利用深夜無人之際，先後分別至東山區之「萬姓爺廟」及白河區「福德祠廟」犯案，分別竊得2千多至3千多元不等，犯案過程已被宮廟內監視器攝錄。

白河警方循線追查，並逐一抽絲剝繭，沿行經路線逐一查訪調查，並利用大數據分析，鎖定林嫌涉有重嫌。

警方前往高雄順利查獲林嫌到案，他一度矢口否認偷竊犯行，經警方提示相關監視器畫面後才表示因積欠債務無力償還，並辯稱拿取之香油錢是先向神明借用等。全案經警方調查後依涉嫌竊盜罪嫌移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。

白河警分局長陳明宏表示，轄內名勝古蹟、廟宇林立，各宮廟平日香火鼎盛，然而部分廟宇之防竊措施及設備較顯不足，應加強監控設備，以免成為竊嫌覬覦的對象。

提醒民眾若有發現可疑人、車應多加留意，並撥打110報案請警方到場瞭解；同時警方也會加強各廟宇之夜間巡守密度，防止案件再發生。另外警方研判林嫌在他轄可能尚涉有其他刑案，也呼籲各廟宇如有發生類似香油錢竊盜案件，可與白河分局偵查隊聯繫06-6852080。

22歲林姓男子涉嫌潛入宮廟行竊香油錢，均被監視器拍下。記者吳淑玲／翻攝
22歲林姓男子涉嫌潛入宮廟行竊香油錢，均被監視器拍下。記者吳淑玲／翻攝
22歲林姓男子涉嫌潛入宮廟行竊香油錢，均被監視器拍下。記者吳淑玲／翻攝
22歲林姓男子涉嫌潛入宮廟行竊香油錢，均被監視器拍下。記者吳淑玲／翻攝
22歲林姓男子涉嫌潛入宮廟行竊香油錢，均被監視器拍下。記者吳淑玲／翻攝
22歲林姓男子涉嫌潛入宮廟行竊香油錢，均被監視器拍下。記者吳淑玲／翻攝

白河 屏東 竊盜

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