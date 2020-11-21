北市警走進南陽街 化身老師教導學生交通安全觀念

台北市警察局為推廣交通安全觀念，走進南陽街補習班，由警方替補習班學生上課！台北市中正一警分局，今年下半年配合警政署執行路口安全大執法，加強取締行人違規及車輛不禮讓行人違規，經統計，中正一轄區7到9月「車輛不禮讓行人」事故明顯減少，較去年同期大幅下降31.2%。

為持續深化年輕族群交通安全觀念，近期警方交通宣導團化身補教名師結合轄內台北車站前各大補習班，針對易肇事型態進行案例教育與宣導。

中正一警分局表示，台北車站前南陽街為知名補習班聚集熱區，每逢課後經常湧入大量學生族群，為守護青年學子交通安全，除針對行人較多的路口派遣員警指揮交通外，更結合轄內補教業者，透過主題式宣講、播放案例影片及宣達防禦駕駛觀念，提升交通安全意識，減少交通事故發生。

為讓學生深刻認知到交通安全的重要性，警方針對轄內交通事故製作案例教育影片，藉由影片播放透析潛藏在生活周遭的危險，同時解析如何透過「我看得見你，你看得見我」、「遵守安全空間」、「養成利他用路觀」及「防衛兼備」等「交通安全四大守則」，避免事故發生。