快訊

甜美女高中生走在信義區 竟遭男子熊抱險拖進夾娃娃店

小學的他們即相識定情…闊別65年後藉一封信重逢互許終身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市警走進南陽街 化身老師教導學生交通安全觀念

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市警察局為推廣交通安全觀念，走進南陽街補習班，由警方替補習班學生上課！台北市中正一警分局，今年下半年配合警政署執行路口安全大執法，加強取締行人違規及車輛不禮讓行人違規，經統計，中正一轄區7到9月「車輛不禮讓行人」事故明顯減少，較去年同期大幅下降31.2%。

為持續深化年輕族群交通安全觀念，近期警方交通宣導團化身補教名師結合轄內台北車站前各大補習班，針對易肇事型態進行案例教育與宣導。

中正一警分局表示，台北車站前南陽街為知名補習班聚集熱區，每逢課後經常湧入大量學生族群，為守護青年學子交通安全，除針對行人較多的路口派遣員警指揮交通外，更結合轄內補教業者，透過主題式宣講、播放案例影片及宣達防禦駕駛觀念，提升交通安全意識，減少交通事故發生。

為讓學生深刻認知到交通安全的重要性，警方針對轄內交通事故製作案例教育影片，藉由影片播放透析潛藏在生活周遭的危險，同時解析如何透過「我看得見你，你看得見我」、「遵守安全空間」、「養成利他用路觀」及「防衛兼備」等「交通安全四大守則」，避免事故發生。

影片播放時，學生驚呼連連，中正一警分局把握宣導時機，提醒學生「上課滑手機會分心，走路也千萬不能滑手機，以免置身危險。」唯有大家共同遵守交通規則，多一份對周圍環境的警覺，才能避免交通事故的發生。

台北市警方進入南陽街補習班，宣傳交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方進入南陽街補習班，宣傳交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方進入南陽街補習班，宣傳交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方進入南陽街補習班，宣傳交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方進入南陽街補習班，宣傳交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方進入南陽街補習班，宣傳交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方進入南陽街補習班，宣傳交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方進入南陽街補習班，宣傳交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方進入南陽街補習班，宣傳交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方進入南陽街補習班，宣傳交通安全觀念。記者廖炳棋/翻攝

事故 補習 南陽街

延伸閱讀

環狀線經營權之爭 北市議會決議：不宜讓予新北市政府

甜蜜上路！北市動物園「愛情鳥青鸞」遊客列車推出

北市取消鄭州路塔城街口直接左轉 機車族再抗議

提醒讓位 北市「仁愛幹線 」28輛公車加裝讓座服務鈴

相關新聞

待轉大富翁轉大風吹 3年前台北陳抗游擊戰恐再現

台北市交通局今年8月起在塔城街、鄭州路口實施機車兩段式左轉，引發機車族不滿，今天下午發起「待轉大富翁」行動；警方派出36...

影／苗栗市中正路民宅深夜傳火警 鐵皮屋火舌四竄

苗栗市中正路1297巷的一幢鐵皮屋民房昨天深夜10點多突然起火，火勢猛烈，消防局據報趕往灌救，十餘分鐘後將火勢撲滅，火場...

正妹美甲師畢祿羊頭縱走喪命 父母盼女兒是最後一個

一支7人登山隊走畢祿羊頭山一日縱走，其中3名女山友因腳程較慢落後而失聯，經連日搜尋，前天先找到兩名女山友，昨天直升機空偵...

台9線瑞穗段晚間車禍 軍人載女友自撞電線桿1死1傷

鄭姓軍人今晚駕車沿台9線南下，經過249.8公里處瑞穗鄉瑞北段時，疑因天雨，打滑自撞電線桿，因撞擊力道猛烈，鄭全身多處受...

墾丁風吹砂大火 烈焰照亮山坡燒盡300平方公尺灌木林

屏東恆春半島風吹砂靠近東岸的山坡灌木林，今晚不明原因起火，警消獲報後，出動3輛車共16名消防員，大約晚上7時許，將火勢撲...

「慢飛天使」罹病自行出院走失 台中警抽絲剝繭助返家

「慢飛天使」劉姓男子罹蜂窩性組織炎就醫住院，11月15日太想家竟自行離院，嘗試走回距離3.5公里外的烏日區住家，卻在半途...

白天水電工晚上變「宮廟大盜」 22歲男偷遍南台香油錢

22歲林姓水電工（屏東人）自107年起，屢屢利用宮廟深夜無人看管之際，佯裝香客進入宮廟察看，先以自備之油壓剪先行破壞功德...

北市警走進南陽街 化身老師教導學生交通安全觀念

台北市警察局為推廣交通安全觀念，走進南陽街補習班，由警方替補習班學生上課！台北市中正一警分局，今年下半年配合警政署執行路...

女子把玩啤酒杯套進手腕拔不出　消防隊員第一時間愣住

屏東縣琉球鄉1名39歲女子昨天把手腕套進啤酒杯把玩，沒想到竟拔不出來，她趕緊請友人騎機車載到琉球消防分隊尋求協助，消防隊...

32歲男架拐子搭訕 嚇壞國三女學生

宜蘭一名國三女學生昨上午上學途中，突遭32歲廖姓男子攔下，廖伸出右手「架拐子」，嚇壞女學生，羅東警分局獲報後，2小時內找...

台東成功漁港今晚傳2男困涵洞 警消順利救援上岸

台東成功漁港今晚近9點時，傳出2名男子受困碼頭涵洞內，警消據報趕抵救援，消防員利用雙節梯順利將2人救出，其中1人送醫，沒...

疏濬工人摸黑偷挖百年樟樹 路過分駐所人贓俱獲

高雄市荖濃溪兩名河川疏濬工程人員施工發現砂石內埋有多棵百年樟木樹頭，工作之便挖取四棵樹頭，並趁著夜深人靜運送下山。前晚行...

熱門新聞

正妹美甲師畢祿羊頭縱走喪命 父母悲慟「女兒熱愛大自然」

國3女生上學途中遭怪男伸手攔人 警2小時火速破案

永豐創辦人何壽川違反證交法 一審判8年6月

正妹美甲師畢祿羊頭縱走喪命 父母盼女兒是最後一個

台9線瑞穗段晚間車禍 軍人載女友自撞電線桿1死1傷

精神科男醫被控在診間與女病患發生性關係 院方：已自請離職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。