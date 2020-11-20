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台9線瑞穗段晚間車禍 軍人載女友自撞電線桿1死1傷
鄭姓軍人今晚駕車沿台9線南下，經過249.8公里處瑞穗鄉瑞北段時，疑因天雨，打滑自撞電線桿，因撞擊力道猛烈，鄭全身多處受傷，副駕駛座江姓女友現場無呼吸心跳，送往鳳林榮民醫院急救仍告不治，鄭男酒測值為零，肇事原因還待調查。
據了解，38歲鄭姓軍人與35歲江姓女子為男女朋友，江女是花蓮人，鄭是台東人，也在台東服役，休假北上赴花蓮找女友，再一同開車返回台東，不料晚間8時10分途經瑞北段時，發生意外。
瑞穗消防分隊隊長楊緯立表示，接獲報案在台9線馬蘭鈎溪橋附近發生車禍，立即趕往搶救，抵達現場車體嚴重扭曲變形，一名乘客受困車內，立即以油壓破壞剪破壞車體，將人救出。其中駕駛鄭姓軍人右手及身體多處受傷，送醫沒有大礙；副駕駛座江姓女乘客傷勢嚴重，救出時已沒有呼吸心跳，送醫搶救仍回天乏術。
警方調查，當時天色昏暗，事故路段今天持續降雨，確實的肇事原因，還在調查釐清。
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