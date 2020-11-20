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正妹美甲師畢祿羊頭縱走喪命 父母盼女兒是最後一個
一支7人登山隊走畢祿羊頭山一日縱走，其中3名女山友因腳程較慢落後而失聯，經連日搜尋，前天先找到兩名女山友，昨天直升機空偵再找到最後一名29歲葉姓女子，但已經死亡，遺體昨由黑鷹直升機運到台中市東勢河濱公園。今天下午檢警相驗後，葉女的父母將遺體帶回雲林老家辦理後事。
據了解，葉女長相甜美，從小在雲林與阿公、阿嬤同住，祖孫感情好，大學時就讀設計科系，是名美甲師。葉女家屬昨原本在南投登山口等候消息，未料接獲愛女命喪山中乾溝，急忙趕往東勢警分局，兩人在警分局放聲大哭，難以置信熱愛大自然的女兒會命喪她最愛的山林，第一時間也不敢讓雲林的阿公阿嬤知道噩耗，最後才由親友轉知。
葉女父母認為，女兒透過網路找山友貿然成行，成員間不僅不熟悉，也沒下載離線地圖APP的定位，登山前準備不足，裝備又不齊全，導致無法撐到最後獲救，家屬痛心呼籲不要再有人貿然登山，希望女兒是最後一個。
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