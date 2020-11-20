普悠瑪桃園、鶯歌站傳死傷事故 1行人遭撞失去呼吸心跳

台鐵ㄧ班283次普悠瑪列車今晚間8點多行經鶯歌站、桃園站間，傳出撞擊死傷事故，1名行人不明原因入侵鐵軌遭撞擊，消防到場時已失去呼吸心跳，事故造成上、下行各次列車都有延誤，不少通勤旅客受影響抱怨連連，詳細情況由台鐵、鐵警釐清中。

桃園市消防局第一大隊大林分隊獲報，現場為桃園區紹興街18巷，靠近建國東路平交道，目前出動1輛救護車、1輛消防車，帶隊官回報目前不需支援，1名患者因列車撞擊失去呼吸心跳，約在晚間9點10分搬運完成，並送往聖保祿醫院。