疏濬工人摸黑偷挖百年樟樹 路過分駐所人贓俱獲

高雄市荖濃溪兩名河川疏濬工程人員施工發現砂石內埋有多棵百年樟木樹頭，工作之便挖取四棵樹頭，並趁著夜深人靜運送下山。前晚行經桃源分駐所前方道路遭員警攔截，全案偵訊後依竊盜罪將潘姓與吳姓男子法辦。

潘姓男子（24歲）與吳姓男子（21歲）受雇在荖濃溪桃源區河段進行砂石疏濬，前天（18日）晚上，兩人駕駛大型拖板車運送樹頭下車，開放式拖板車放著四棵巨大樹頭引起外界注意，警方當場攔下詢問出處，會同林務局人員查證這些樟樹是否從國有林地盜採出來。

警方今天指出，潘、吳兩人供稱，施工時在河床發現多棵漂流木被洪水沖刷下山，樹身殘骸露出地面，機具往下挖發現砂石下埋著巨大樹頭，趁著夜色挖起，準備載下山牟利。

警方調查發現，兩名嫌犯挖取的香樟樹頭價值不斐，總價值約69萬元，其中一棵約有百年樹齡，經追查兩人挖取地點是私人土地，未違反森林法，謝姓地主自稱不知情，全案仍依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署。

六龜分局長李崇偉表示，桃源分駐所是出入南橫公路的重要關卡，為維護國土與林木資源，警方會針對人車加強攔檢，民眾切勿盜採盜伐。