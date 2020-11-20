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大樓保全沒代收包裹 竟被住戶摔角教訓打到求饒

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林市一幢公寓大樓的鄭姓住戶，不滿大樓趙姓保全人員未先代收包裹，涉嫌先持滅火器甩打，趙姓保全閃開，鄭男接著使出摔角技巧拳打腳踢兼拋摔，直到趙姓保全求饒才停止。趙姓保全向警方報案並表示將提告，警方已傳喚鄭男到案說明。

趙姓保全（49歲）昨天下午挨打，傍晚報案，警方受理後調閱大樓監視錄影畫面，鄭男疑似與趙姓保全（37歲）發生爭執，先拿滅火器打人，沒打到，就抓住趙姓保全鎖喉、拋摔、壓制頭部猛打和用力踹肚子、小腿，全程如同上演摔角秀，但趙姓保全掙扎還手失敗，最後求饒結束被打。

警方調查，趙姓保全供稱，鄭男昨天下午來取快遞包裹，稱事先交付200元要大樓保全人員代收，可是他沒收到鄭男的200元，因公司規定不能為住戶代墊費用，就告訴鄭男已退回包裹，不料對方一聽大怒，就出手攻擊。

員林警分局副分局長許平海說，趙姓保全幾乎全身有挫傷，昨天到醫院驗傷後報案，表明將提告；警方通知鄭男到案說明以釐清案情，可能鄭男上班還沒回家，到現在沒到警局作筆錄。

據了解，保全公司主管今天到公寓大樓慰問趙姓保全，鄭男也把200元快遞費交給管理室，今天已順利收件，但毆打保全一事引起大樓住戶議論。

鄭姓住戶抓住趙姓保戶，後來使用摔角技巧拋摔他。圖／截自影片
鄭姓住戶抓住趙姓保戶，後來使用摔角技巧拋摔他。圖／截自影片

保全

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