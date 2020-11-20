台北「待轉大富翁」登場　警攔騎士告誡機車停滿人行道

下午6時30分，塔城街鄭州路口東南角逐漸塞滿被警方攔下的機車騎士，部分騎士仍高喊「還我機車路權！」。記者蔡翼謙／攝影

台北市交通局今年8月起在塔城街、鄭州路口實施機車兩段式左轉，引發機車族不滿，今天下午發起「待轉大富翁」行動，警方派出360名警力在現場蒐證取締，有機車騎士行經該路口時被員警攔下告誡，引發騎士心生不滿，警民雙方僵持不下。

「待轉大富翁」行動今天下午5時許開始，目前雖未有交通堵塞情況，但轄區警方派出約360名警力到場蒐證取締，鄰近分局也預控警力待命支援。

下午6時，一名黃姓騎士載返家途中行經該路口，正準備迴轉時被警方攔下，勸導直行但未開單；黃男受訪表示，自己本來要回家，但被警察誤會，也不知道到底要怎麼回家，感覺很困擾，決定參加行動。

黃男後續在該路口待轉，第2度遭警方告誡，他強調自己無意持續待轉，卻無端遭警方告誡，非常無奈；黃男與現場員警僵持不下，也引起旁人聚集，甚至嗆警「怎麼不告誡迴轉的汽車？」「根本是擾民！」

現場員警也強調，初步只會告誡勸導，但若騎士持續不斷地迴轉、影響交通，才會開單舉發。

下午6時30分，塔城街鄭州路口東南角逐漸塞滿被警方攔下的機車騎士，部分騎士仍高喊「還我機車路權！」