竊墾丁鐘乳石違反國家公園法與文資法 最高罰2千萬！

屏東墾丁社頂公園近日傳出鐘乳石遭竊的消息，經墾丁國家公園管理處、保七總隊第八大隊調查，確定該地為墾丁國家公園計畫生態保護區，墾管處指出，該處除違反國家公園法外，將定位確認是否位社頂高位珊瑚礁自然保留區內，將提供調查資料函請主管機關依文資法移送偵辦 。

墾管處指出，採取石筍、鐘乳石、珊瑚礁石等天然資源，依國家公園法最重可處有期徒刑1年，若該物來源非墾丁國家公園，雖不在此限，同時違反文資法可處6個月以上五年以下有期徒刑，得併科50萬以上2000萬以下罰金。

鐘乳石遭竊消息一出，有部分網友認為，此處隱密，因此遭觀光客破壞的機會不大，反之，可能是熟識此地的人所為。另外，也有許多網友撻伐竊盜者，破壞當地珍貴的自然風貌。