快訊

中選會：桃市議員王浩宇罷免案成立 明年1月16日投票

越南女移工面臨遣返 落水3小時送醫不治

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

越南籍阮姓女子經仲介來台工作，入境後疑情緒出狀況，仲介業者送她就醫，發覺她罹病精神狀況不佳，準備將她遣送回國，今天中午她在高雄市前鎮區興仁橋畔墜落前鎮運河，消防隊潛水搜救3小時才找到人，但已無呼吸心跳，送醫後仍不治。警方調閱附近監錄影像，發現她自行投水，並無外力介入。

警方表示，33歲的阮姓女子最近才由移工仲介業者申請來台，還沒上工，便發覺她情緒不穩，曾帶她就醫，可能有意將她送回越南，讓她想不開。

今天中午12點30分，阮女騎自行車到高雄市前鎮區興仁一街前鎮運河畔，有民眾發現她落水，趕緊向警、消求救，但消防人員到場，卻四下找不到阮女，潛水搜救多時，直到下午3點多，才在水下找到她，將她拉上岸時她已無生命跡象，送醫後仍不治。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警、消在前鎮運河畔發現阮姓女子的拖鞋。記者林保光／翻攝
警、消在前鎮運河畔發現阮姓女子的拖鞋。記者林保光／翻攝
消防人員準備下水尋人。記者林保光／翻攝
消防人員準備下水尋人。記者林保光／翻攝
警、消在前鎮運河畔找到阮姓女子騎的自行車。記者林保光／翻攝
警、消在前鎮運河畔找到阮姓女子騎的自行車。記者林保光／翻攝

越南 高雄市 自行車

延伸閱讀

黃曙光坐鎮應變中心 整合三軍全力搜救F-16飛官

國家海洋研究中心海下作業4人失聯 海巡、空勤搜救中

國家海洋研究中心在澎湖海下作業失聯 海巡搜救中

高雄前鎮距分局300公尺民宅遭槍擊掃射 嫌犯稱行車糾紛

相關新聞

台北「待轉大富翁」登場 北市警200警力蒐證取締

台北市交通局今年8月起在塔城街、鄭州路口實施機車兩段式左轉，引發機車族不滿，今天下午發起「待轉大富翁」行動，警方目前已派...

竊墾丁鐘乳石違反國家公園法與文資法 最高罰2千萬！

屏東墾丁社頂公園近日傳出鐘乳石遭竊的消息，經墾丁國家公園管理處、保七總隊第八大隊調查，確定該地為墾丁國家公園計畫生態保護...

男闖中橫管制站跳崖失蹤半個月 家屬天天赴谷關等候

新竹邱姓男子本月6日傍晚騎機車從梨山往谷關方向，硬闖中橫便道德基管制站，造成一管制人員擦傷，途中再撞傷一名攔車的保全，邱...

越南女移工面臨遣返 落水3小時送醫不治

越南籍阮姓女子經仲介來台工作，入境後疑情緒出狀況，仲介業者送她就醫，發覺她罹病精神狀況不佳，準備將她遣送回國，今天中午她...

爬回屋內出意外？男子墜樓3日後死亡

高雄鍾姓男子到旅店尋友，卻突如其來傳出墜樓意外，昏迷指數僅剩3，在加護病房搶救3日後死亡；警方研判，認為鍾男未戴手機，又...

誆稱要買金項鍊 男搶了就跑被休假警英勇撲逮

49歲李姓男子今天下午2時許在新北市新莊區福壽街上一間銀樓搶了一條金項鍊後逃逸，被楊姓老闆追出店面高喊「搶劫」，北市大安...

民雄警分局舊日式木造宿舍大火 碰上前副總統特勤緊張

嘉義縣民雄警分局舊木造日式宿舍，中午突然發生大火，火勢凶猛濃煙籠罩分局，消防局獲報滅火，幸未延燒無人傷亡，2戶住宿舍退休...

新莊銀樓遭搶 大安警分局休假偵查佐見義勇為壓制

新北市新莊區福壽街一間銀樓今天下午發生一件搶案，一名李姓男子佯裝成顧客入內後搶了一條金項鍊就跑。

74歲嬤臉書結交「外籍帥哥」 險遭「假求婚真詐騙」

台南市將軍區74歲阿嬤半年前在臉書一名「外籍帥哥」，在網路上「交往」約半年，男子稱寄給阿嬤的包裹被查扣在機場，阿嬤前往佳...

醉男發酒瘋行為超脫序 沿樓梯往下爬撲倒消防員害受傷

桃園蕭姓男子昨天中午在家喝酒，不明原因被玻璃割傷手部流血，轄區觀音消防分隊獲報到場，準備將蕭包紮送醫，但他卻情緒失控，先...

女學生險被拉走畫面曝光 他辯「長得漂亮想認識她」

宜蘭某國中國3女學生，今天上午上學途中驚傳遭32歲廖姓男子攔下伸出右手「架拐子」，嚇壞女學生，羅東警分局獲報後，兩個小時...

戴口罩等公車莫名遭醉漢碎念 兩男當街互毆雙雙送辦

54歲潘姓男子昨天中午面戴口罩站在路邊等公車，遇上喝醉的58歲宋姓男子，宋男碎念潘男「幹嘛戴口罩」，引起潘男不滿，雙方就...

熱門新聞

正妹美甲師畢祿羊頭縱走喪命 父母悲慟「女兒熱愛大自然」

國3女生上學途中遭怪男伸手攔人 警2小時火速破案

調查局最美情報員 外派溫哥華

永豐創辦人何壽川違反證交法 一審判8年6月

彰化男子休假騎機車出遊遇死劫！與水泥車對撞當場身亡

精神科男醫被控在診間與女病患發生性關係 院方：已自請離職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。