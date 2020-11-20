越南女移工面臨遣返 落水3小時送醫不治

越南籍阮姓女子經仲介來台工作，入境後疑情緒出狀況，仲介業者送她就醫，發覺她罹病精神狀況不佳，準備將她遣送回國，今天中午她在高雄市前鎮區興仁橋畔墜落前鎮運河，消防隊潛水搜救3小時才找到人，但已無呼吸心跳，送醫後仍不治。警方調閱附近監錄影像，發現她自行投水，並無外力介入。

警方表示，33歲的阮姓女子最近才由移工仲介業者申請來台，還沒上工，便發覺她情緒不穩，曾帶她就醫，可能有意將她送回越南，讓她想不開。

今天中午12點30分，阮女騎自行車到高雄市前鎮區興仁一街前鎮運河畔，有民眾發現她落水，趕緊向警、消求救，但消防人員到場，卻四下找不到阮女，潛水搜救多時，直到下午3點多，才在水下找到她，將她拉上岸時她已無生命跡象，送醫後仍不治。

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