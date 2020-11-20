台北「待轉大富翁」登場 北市警200警力蒐證取締

台北市交通局今年8月起在塔城街、鄭州路口實施機車兩段式左轉，引發機車族不滿，今天下午發起「待轉大富翁」行動，警方目前已派出200名警力在現場蒐證取締，有機車騎士行經該路口時被員警攔下，勸導但不開單，引發騎士心生不滿。

交通局昨天表示，因政策試行3個月後，事故明顯下降，政策將延長至明年7月底，對此，台灣機車路權促進會今下午將再發起「待轉大富翁」行動，直到市府有正面回覆。

「待轉大富翁」行動今天下午5時許開始，目前雖未有交通堵塞情況，但轄區警方派出約200名警力到場蒐證取締，鄰近分局也預控警力待命支援。下午6時，一名黃姓騎士載返家途中行經該路口，正準備迴轉時被警方攔下，勸導直行但未開單；黃男受訪表示，自己本來要回家，但被警察誤會，也不知道到底要怎麼回家，感覺很困擾。