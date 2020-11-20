爬回屋內出意外？男子墜樓3日後死亡

高雄鍾姓男子到旅店尋友，卻突如其來傳出墜樓意外，昏迷指數僅剩3，在加護病房搶救3日後死亡；警方研判，認為鍾男未戴手機，又遭反鎖在門外，才會爬女兒牆外氣窗回到屋內，不慎失足墜落。

據了解，平時靠打臨時工維生的鍾男（40歲），與家人甚少聯絡，本月12日晚間，到三民區大連街上某旅店2樓找友人，不過在友人外出購物後，鍾卻獨自走樓梯到7樓，再轉搭電梯到8樓出電梯後，步行到9樓頂樓。

不久後，鍾男墜落到旅店外遼寧一街上，路過民眾見他倒臥在血泊中，趕緊找來警消救援，送醫後因頭顱出現呈現昏迷狀態，昏迷指數在3到5徘徊，15日時由院方宣布死亡。

轄區警方追查，鍾男未留下遺書，到頂樓過程中，都是獨自一人，旅店樓頂也無人，排除自殺、他殺可能；初步研判鍾男上頂樓時，身上未帶手機，又被反鎖在樓頂，企圖爬向女兒牆外的氣窗回到室內，不慎失足墜樓。

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