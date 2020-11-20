誆稱要買金項鍊 男搶了就跑被休假警英勇撲逮

49歲李姓男子今天下午2時許在新北市新莊區福壽街上一間銀樓搶了一條金項鍊後逃逸，被楊姓老闆追出店面高喊「搶劫」，北市大安警分局休假警員吳培誠剛好路過，見義勇為追上去並將李撲倒在地壓制，交給趕來的員警帶回，全案朝搶奪罪嫌偵辦中。

警方調查，李是三重人，有搶奪、詐欺、竊盜等前科，本月6日才在北市大同地區犯下搶奪案。原本他從事派報工作，近期因失業，又積欠地下錢莊債務，今天下午2時許獨自一人從三重搭捷運到新莊，步行到福壽路上後看中一間銀樓，在門口觀望後入內佯裝成顧客，向老闆詢問要買一條一兩重的金項鍊。

老闆拿出一條價值約新台幣7萬元的金項鍊後，李卻搶了就跑，老闆傻住，回過神後趕緊追上去，雙方一路追逐約5百公尺後，老闆踉蹌跌倒，高喊「搶劫」，恰好吳員騎車路過要去找朋友，在一旁停等紅燈，聽聞聲響立即下車協助，上前將李撲倒在地，其他民眾也湧上前幫忙，交給聞訊趕來的轄區員警帶回偵詢。

老闆娘說，李看起來就像一般民眾，未有異常，他進門說要看金項鍊，結果看沒多久搶了項鍊就跑，雙方追到思源路口的幸福捷運站附近，剛好一個休假警察在等紅綠燈，聽到「搶劫」立刻下車幫忙制伏李男。

新莊警分局獲報立即到場處理，目前仍在偵詢李男當中，全案朝搶奪罪嫌偵辦，警方也將建請預防性羈押。