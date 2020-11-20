民雄警分局舊日式木造宿舍大火 碰上前副總統特勤緊張

嘉義縣民雄警分局舊木造日式宿舍，中午突然發生大火，火勢凶猛濃煙籠罩分局，消防局獲報滅火，幸未延燒無人傷亡，2戶住宿舍退休員警未在屋內，虛驚一場，起火原因消防局鑑識調查中。

火警發生，民雄警分局長陳盈菖適帶隊到轄區中正大學，執行前副總統陳建仁專題演講安全維護，獲報火警，除安全維護警力留守，馬上趕回處理，火警發生2戶退休警察未在屋內，幸運逃過火劫，退休警察由家人接回，燒毀宿舍區由警察局規畫。

中午民雄火車站附近濃煙密佈，民眾發現緊臨警分局與縱貫鐵路中間的1棟警察日式老舊木造房舍燃燒，通報消防局，消防局說，中午12點21分，獲報案指民雄鄉民族路發生火警，現場是民雄警分局員工宿舍一棟木造1樓建築物，起火燃燒，無人員受困，燃燒60平方公尺，約半小時後撲滅火勢。