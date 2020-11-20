民雄警分局木造舊宿舍起火 幸未延燒
緊臨嘉義縣警察局民雄分局的老舊木造日式宿舍今天中午發生火警，火勢凶猛、濃煙籠罩整個分局，消防局獲報立即前往滅火，幸未延燒、無人傷亡，分局員警虛驚一場。
今天中午12時左右，民雄火車站附近濃煙密布，民眾發現緊臨民雄警分局與縱貫鐵路中間的一棟日式木造房舍起火燃燒，馬上通報消防局。
嘉義縣消防局表示，現場是民雄分局老舊員工宿舍，無人員受困，燃燒面積約60平方公尺，約半小時後撲滅火勢，起火原因調查中。
前副總統陳建仁今天受邀至國立中正大學參與「COVID-19危機中的傳播創新與創業」研討會，民雄分局原本派警力現場維護秩序，但一聽到分局旁宿舍火警，紛紛趕回分局要救火，還好虛驚一場，沒燒到分局。
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