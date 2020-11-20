74歲嬤臉書結交「外籍帥哥」 險遭「假求婚真詐騙」

台南市將軍區74歲阿嬤半年前在臉書一名「外籍帥哥」，在網路上「交往」約半年，男子稱寄給阿嬤的包裹被查扣在機場，阿嬤前往佳里區一家金融機構要匯款時，行員覺得有異，通報警方聯手阻止這起「假求婚真詐騙」的手法，阿嬤驚覺被騙，才從半年的美夢中醒過來。

佳里警分局佳里派出所警員林育奇、朱麗蓉，昨天上午9點30分許接獲轄內金融機構通知，有民眾疑似遭詐騙，員警馳赴現場瞭解，住在將軍地區74歲阿嬤，在臉書認識暱稱Eric Lee Wong男子，雙方以結婚為前提，在網路上交往約半年，男子以包裹被查扣要阿嬤匯款3萬多元。

因阿嬤到中國信託欲匯款到國外帳戶，行員發覺有異，經警方關懷解說後，阿嬤始驚覺受騙，打消匯款念頭，並對於自己一時的糊塗深感羞愧與歉意。

警方提醒，本月10日也有一位西港區女士，在臉書認識一名外籍男子，以代收貨物匯款為由，要求匯款800美金（約2萬4千元新臺幣），該民至中國信託佳里分行匯款時遭警民合力成功攔阻。詐騙手法都是上傳年輕外國帥哥照片，迷惑被害人。

佳里警分局長甘炎民提醒，詐騙集團利用網路隱匿特性，大量發送交友訊息，遇有單身或渴望愛情對象，即故意嘘寒問暖製造虛幻愛情泡泡，藉由對網路話取得信任，進而以假求婚、代收貨款、代繳稅金及意外急需等各種理由，要求匯款境外、提交金錢都是屬於詐騙手法，民眾務必提高警覺，只要多加注意，與警方聯絡，即可減少詐騙案之發生，如有任何詐騙相關的疑問，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。