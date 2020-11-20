醉男發酒瘋行為超脫序 沿樓梯往下爬撲倒消防員害受傷

桃園蕭姓男子昨天中午在家喝酒，不明原因被玻璃割傷手部流血，轄區觀音消防分隊獲報到場，準備將蕭包紮送醫，但他卻情緒失控，先趴在地上匍匐作勢攻擊，又把消防員猛力推倒受傷，警方到場噴辣椒水將蕭制伏，但他仍語無倫次、辱罵難聽字眼，詢後被依妨害公務罪嫌送辦。

消防昨接獲報案，蕭姓男子（37歲）在住家喝醉酒手部流血，到場時見他趴在屋內走廊上，上前關心問他「大哥，你怎麼了？」沒想到蕭竟突然衝過來，還沿著樓梯往下爬，消防隊員嚇到立刻向後退，要對方冷靜並告知「我們是來幫你的」。

但蕭仍情緒失控，整個人撲向消防員害他重摔倒地，手部、膝蓋都有擦傷，蕭則渾身酒氣、語無倫次還不停嘶吼，大園分局觀音派出所接獲轉報趕赴到場，持警棍、辣椒水才將他制伏，口中仍不斷喃喃自語、辱罵警方。

警方指出，現場警力將他壓制後，蕭情緒也漸漸穩定，先由消防員將他送醫治療，詢後依妨害公務罪嫌送辦。

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