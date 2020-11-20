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基隆男童猝死解剖內臟破裂…保母列被告 市府先罰最重3萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市9月發生一起3歲男童疑發高燒後猝死案，當時外觀並無明顯外傷，基隆地檢署檢剖後發現內臟破裂，頭部也有舊傷，朝業務過失致死偵辦，已將這名無照非法保母列被告調查，了解生前是否有受虐、照顧疏失等情況。基隆市政府社會處表示，已對保母違法收托裁處3萬元罰鍰。

消防局9月接獲保母報案，指男童高燒不退昏迷，救護車到場發現無呼吸心跳已死亡，沒有送醫。警方趕至現場調查，鑑識人員到場採證，發現男童是陳屍在房間睡覺的地上。警方報請檢方相驗，男童腳有類似跌傷的舊傷口，保母說是之前在附近公園不慎碰傷，外觀沒發現其他外傷，為求慎重解剖釐清死因。

基隆地檢署檢剖結果日前出來後發現內臟破裂，頭部也有舊傷，朝業務過失致死偵辦，已將這名無照非法保母列被告調查，了解生前是否有受虐、照顧疏失等情況。

市府社會處長吳挺鋒表示，案發後即派社工到保母家中了解，經查該保母為未登記的非法保母，已違反兒童及少年福利與權益保障法規定，依情節可處6千元以上3萬元以下罰鍰。

檢警調查，保母是幼保相關科系畢業，但沒有保母登記執照，上網發文表示可托育孩子要貼補家用，這名男童的家長才找上她收托。

社會處婦幼及救助科長許雅紋指出，市府在10月4日已對保母依法開出3萬元罰鍰，她提醒家長如果有收托需求，要找職登的合格保母，可向社會處查詢，不能只看有功保科系就輕易送托育，才會有保障。

律師林富貴指出，妨害幼童發育罪所稱之凌虐是指非人道之待遇，不論積極之行為，如毆打、食不飽，或消極性之行為，如病不就醫、傷不治療等包括在內，倘這些凌虐行為造成妨害幼童身體自然發育之結果（包括停滯發育），皆屬妨害幼童發育罪之範疇，若致幼童於死要處無期徒刑或10年以上徒刑。

基隆男童猝死案解剖內臟破裂保母列被告，市府已罰最重3萬元。記者游明煌／攝影
基隆男童猝死案解剖內臟破裂保母列被告，市府已罰最重3萬元。記者游明煌／攝影

保母 基隆

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