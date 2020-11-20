正妹美甲師畢祿羊頭縱走喪命 父母悲慟「女兒熱愛大自然」

一支7人登山隊走畢祿羊頭山一日縱走，其中3名女山友因腳程較慢落後，17日晚間仍未出登山口失聯。消防局、太管處組成救難隊，連日搜尋，前天先找到兩人，體力十分虛弱；昨天直升機空偵再找到最後一名29歲葉姓失聯者，但已死亡，遺體昨由空勤總隊黑鷹直升機運到台中市東勢河濱公園。葉女的父母昨下午趕到東勢，難以接受噩耗，哀慟不已。

根據調查，7人登山團17日上午入山，林姓、黃姓及葉姓3名女山友落後，前方4人下午4時抵達慈恩登山口等候，見3人遲未現身，撥電話不通，當晚報案求援。

搜救隊連夜上山，根據同行山友說法，朝3人可能走錯路方向加強搜索，前天下午2時先找到林、黃兩人，她們說17日下切時葉姓女子走很快，後來走散。救難人員昨天上午出動直升機，不久在兩女尋獲處下方溪谷發現葉女，倒臥海拔約2800公尺乾溝，疑似失溫，已無生命跡象，遺體吊掛送往台中東勢河濱公園。