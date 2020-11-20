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老翁忘記回家的路 計程車運將免費載他到警局求助

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

73歲失智的江姓老翁，本月14日忘記回家的路，經好心運將載至北屯區交通大隊二中隊，中市警五分局員警抵達時，運將已離去未收車資，警方以人臉辨識系統查詢，查出他的住處，便護送他返回潭子區的家。

台中市警五分局四平派出所員警，11月14日18時30分巡羅接獲值班派遣，在昌平路二段63號交大二中隊有名計程車司機載送一名失智老爺爺交給警方，警方到場時善心計程車運將已離去。而交通大隊警員表示老翁不記得自己住在哪裡，也不知道自己的名字，便請轄區派出所協助處理。

警關心詢問老翁，但他語意不詳無法清楚陳述身分，經警方使用M-police人臉辨識系統查詢，所幸查出老翁姓江(73歲)後，便護送江老翁返回潭子區崇德路四段住家。

員警平安護送江老翁到家，按下電鈴後，出來應門的女兒江女說「爸爸，你怎麼又不見了」，江女表示父親年事已高且患有輕度智能障礙，領有身心障礙手冊，許久之前常出門就忘記怎麼回家，也在警察局報案失蹤過，於是不讓他隻身出門，但最近病情好轉些就讓他出門走走。

當日下午4時表示要出門運動，但到了下午6時還沒回家，便去電潭子的派出所未果，心想事情不對欲前往派出所報案，熱心的員警就把父親載送回家了，對於警方優質的工作效率，找回走失的父親一再表達感謝之意。

分局長郭士傑表示家中如有易走失迷路的年邁親屬，可向區公所申請愛心手鍊戴在身上，內可記載有關聯絡方式，如果走失的話可以迅速連絡到家屬，但更重要的是要注意患者，避免單獨出門以免發生意外。

73歲失智的江姓老翁，14日忘記回家的路，經好心運將載至北屯區交通大隊二中隊，中市警五分局員警抵達時，運將已離去未收車資，警方以人臉辨識系統查詢，查出他的住處，便護送他返回潭子區的家。圖／警方提供
73歲失智的江姓老翁，14日忘記回家的路，經好心運將載至北屯區交通大隊二中隊，中市警五分局員警抵達時，運將已離去未收車資，警方以人臉辨識系統查詢，查出他的住處，便護送他返回潭子區的家。圖／警方提供

老翁 運將 計程車

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