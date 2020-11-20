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這位暖心所長幫老婦安葬兒子 還動員全家當愛心送貨員
雲林縣水林鄉79歲林姓老婦，相依為命的兩名兒子先後亡故，大兒子才過世，小兒子近日也病故，阿婆苦守老家無力為兒子下葬，當地蔦松派出所長吳鎮尼巡邏發現阿婆心力交瘁，為兒子後事發愁，馬上發動救助，除協助安葬，更備妥大批生活用品隨時補給生活所缺，待人如親，老人家感動萬分，直說「所長你真是大好人！」。
林老太太的2名兒子，長子過世，56歲的次子近日病世。老婦人無力為兒子辦後事，坐在家中發愁，蔦松派出所長吳鎮尼、警員許孟唯悉聞阿婆家逢遽變，馬上代為申辦急難救助及馬上關懷，還請慈善團體協助，「雲林夜市慈愛會」會長陳鴻榮率先捐助5萬元。
吳鎮尼說，阿婆家境清寒又中風，行動不便，生活只能簡單自理，2子過世後，因喪葬費用無著落而愁困，派出所和松西村長郭天助發動出錢出力協助；「心燈行善團」也致贈10萬餘元慰問金。
所長吳鎮尼更帶領全家一起捐助物資，親朋好友也來響應。吳所長說，他希望能幫助老婦後續的生活，主動轉介「虎尾幸福團」發送生活物資，他和母親、女兒一起擔任愛心送貨員；老阿嬤感動萬分，一直稱讚吳所長是尚好心ㄟ警官。
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