鄰居聞屍臭味急報案！驚見中市獨居男陳屍家中多日

台中市梧棲區一處社區大樓昨晚發生一起獨居男子死亡事件，鄰居聞到濃濃屍臭味趕緊通報管理員並報警，警消破門而入，發現56歲曾姓男子躺在客廳地上，已死亡多日。警方初步研判現場無外力介入或打鬥痕跡，排除他殺可能，詳細死因有待相驗解剖後才能釐清。

昨晚7時許，曾男家中飄出濃濃屍臭味，大樓住戶聞到味道趕緊通知管理員及社區主委，按門鈴卻無人回應，趕緊報案，警消破門後發現曾男躺在客廳地上，已經死亡多日，由於地上有屍水，研判已死亡3、4天。

據了解，曾男在梧棲關聯工業區一家汽車零件公司上班，去年在該大樓購屋獨居，但身體經常不適。警方昨晚聯繫家屬到場，曾男的女兒跟妹妹、妹婿1個小時後趕到場，哀慟不已，遺體由地下停車場運出。

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