國家海洋研究院4人 今晚平安返澎湖居家隔離

隸屬海委會的國家海洋研究院4人，今到澎湖七美西南方、台灣海峽中線附近的「台灣淺堆」潛水進行生態調查，但一度失聯，所幸被大陸漁船救起，稍早已平安返澎。

海巡署今下午接獲通報，一艘載運國家海洋研究院5人船艇，其中4人包含助理研究員塗建銘及3名外聘潛水人員，上午在澎湖七美西南方57浬處的「台灣淺堆」附近進行潛水作業後失聯，船長在附近海域搜尋未果，返回澎湖海域向海巡署報案，請求救援。

海巡署獲報後隨即派出船艇救援，並申請空勤直升機協尋；下午5點左右，大陸漁船在七美西方56浬處救起4人，平安交給台灣籍漁船，海巡船艇再趕往接駁，約晚上8點多返回馬公。

國家海洋研究院表示，這趟潛水任務是進行國家海洋研究院自辦研究的「台灣西南海域海洋生物調查」，在台灣淺堆附近進行海洋生態、魚種等調查。塗建銘有國際潛水證照，和另3名人員潛水經驗都很豐富。

另由於4人在大陸漁船上待過，需執行相關檢疫措施，澎湖縣政府衛生局在4人返抵馬公後，將派車運送到居家檢疫所隔離。

海洋委員會國家海洋研究院院長邱永芳說，原本預計10月進行研究調查，但10月有颱風，海象不好，研判這幾天天氣不錯，因此選這幾天進行；潛水人員今下水前到現場研判時，也是覺得海象可以才下水。