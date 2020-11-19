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竹縣消防猛男月曆搶先看！28日起限量憑發票兌換
新竹縣消防猛男月曆來了！新竹縣消防局去年推出消防局形象文宣月曆，民眾反應熱烈，馬上被索取一空，今年再度推出2021年形象月曆，11月26日搶先在竹北消防分隊舉辦發表會，16名月曆主角將與民眾見面，28日起開放民眾憑發票兌換，想要的民眾手腳要快！
新竹縣消防局2017年首次推出消防局形象文宣月曆，受到民眾熱烈歡迎，於是去年底再次推出2020年形象月曆，同樣也是一推出就遭秒殺兌畢，直到今年年初都還有民眾詢問想索取。
消防局表示，承續前兩次打造消防優質形象及兼做公益的精神，經挑16名精壯俊秀同仁，結合縣內絕美景點，推出「2021年消防形象宣導月曆」，除了有14名猛男外，也有2名正妹入鏡。
為了讓民眾能與消防人員一同發揮助人精神，本次月曆領取同樣以發票兌換方式，28日上午8時30分起，在消防局竹北分隊、竹東分隊、湖口分隊、新埔分隊、山崎分隊提供民眾兌換月曆，民眾憑5張今年11、12月的紙本發票，可兌換月曆1份，每人限兌換2份，每個據點僅提供600份，兌換完為止。
消防局也說，26日上午10點會在竹北消防分隊辦理形象文宣月曆發表會，想近距離一睹月曆主角本尊的民眾，請把握機會。
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