住持依土地公夢境 人跡罕至海邊赫見骷髏頭

屏東墾丁龍磐公園海岸邊昨天發現一顆已呈白骨的人類顱骨，上顎殘留九顆牙齒，警方初步鑑定顱骨沒有刀痕，在附近擴大搜尋未找到其他部位遺骸或相關衣物，將以牙齒做失蹤人口DNA比對，特別是海巡署6月在於鵝鑾鼻外海發現一具無頭顱，雙臂和左右腳掌都不見的男性遺體；報案的車城福南宮蔡姓住持說，發現頭顱的整個過程，實在很玄。

恆春警分局說，昨天上午接獲民眾報案指在龍磐公園海岸發現一具顱骨，赴現場勘驗是人類頭骨，顱骨表面已無皮膚組織附著，未見可疑刀痕，顱內有進沙，顱骨上顎尚有牙齒九顆；骷髏人頭發現地位處偏僻礁岩海岸，人跡罕至，旁邊有其他眾多漂流物，經擴大搜尋，未發現其他部位遺骸或衣物用品，研判在該處已有一段時間，有可能是海衝上岸，卡在礁岩中。

恆春海巡隊6月20日下午於鵝鑾鼻外海發現一具男性遺體，沒有頭顱，雙臂和左右腳掌都不見，身分一直未確認，死者穿著專業潛水衣，身上配刀，是否從事非法打魚或其他海上活動，以及有無他殺嫌疑，仍在調查釐清中，前天在龍磐沙灘發現頭顱骨，警方將做DNA比對，釐清是否和無頭屍同一人，今天也有兩組報案失蹤人口的家屬登記比對身分。

讓地方人嘖嘖稱奇的是報案人發現的過程，發現的車城鄉一間土地公廟蔡姓住持說，昨天凌晨土地公入夢指示，原本要他去「口海」和「海邊」，因夢境說法不清楚，他起來拜請示伯公仔更具體指示，入睡後又夢見土地公指示「燈塔北邊」、「沙」，他半信半疑也不知道是何任務，一早醒來便偕妻子開車到鵝鑾鼻燈塔以北的龍坑一帶海岸。