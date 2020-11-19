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山老鼠復興區偷國有扁柏 遭警方攔查逮捕
55歲卓姓男子昨天下午4點，前往桃園市復興區國有林班地盜伐，以自己的汽車運送國有木，延台7線往大溪方向行駛時，遭早已獲報的大溪警方攔查，當場於汽車後車箱內查獲市值超過60萬元的台灣扁柏，訊後依違反森林法、竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
大溪警分局表示，日前接獲民眾舉報，國有林班地近日頻頻有山老鼠出沒，經調閱台7線監視器、鎖定卓男。有員警昨天巡邏時發現監控車輛往大溪方向行駛，便立即通報警網設置路障攔檢。
警方於台7線41公里處將卓男駕駛的汽車攔下，為了不打草驚蛇，先向卓男打招呼噓寒問暖、閒話家常，待他熄火下車卸下心防時，支援警力也已趕到場，警方表明來意，卓男犯嫌也自知難逃法網，經同意搜查後車箱，當場查獲大批珍貴的台灣扁柏，將他逮捕偵辦。
大溪分局表示，林木長大不易，更遑論是國有林班地內的保育林木，盜挖國有林木，嚴重影響森林保育，犯行相當惡劣，將持續加強大溪及復興山區巡邏及查察勤務，保護國家珍貴林木，防止有心人士伺機犯案。
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