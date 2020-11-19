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男子休假騎機車出遊遇死劫！與水泥車對撞當場身亡

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彰化男子休假騎機車出遊遇死劫！與水泥車對撞當場身亡

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區頭汴山區今天下午3時33分許發生機車與預拌混凝土車碰撞死亡車禍，家住彰化的28歲洪姓上班族今天休假騎機車到台中太平山區遊憩，途經長龍路3段290巷口轉彎處時，疑因過彎失去重心跨越雙黃線，與對向要下山的預拌混凝土車碰撞，洪男頭部遭重創，明顯死亡。

警方調查，洪姓男子騎機車沿著長龍路往山區方向行駛，行經長龍路3段290巷口，因該巷口為一處大轉彎，洪姓男子疑似過彎失去重心跨越雙黃線，與對向由57歲陳姓男子駕駛的預拌混凝土車碰撞，洪姓機車騎士頭部遭車輪輾過，明顯死亡。

陳姓駕駛經警方酒測，沒有酒精反應。他表示，他駕駛的預拌混凝土車為空車，準備下山返回公司。

警方將調閱相關監視器已釐清事發經過，並呼籲民眾，行經山路應減速慢行，勿超速搶快或行車違規，以維護用路人安全。

彰化洪姓上班族今天休假騎機車到台中太平山區遊憩遇死劫，與對向預拌混凝土車碰撞，當場死亡。記者趙容萱／翻攝
彰化洪姓上班族今天休假騎機車到台中太平山區遊憩遇死劫，與對向預拌混凝土車碰撞，當場死亡。記者趙容萱／翻攝
彰化洪姓上班族今天休假騎機車到台中太平山區遊憩遇死劫，與對向預拌混凝土車碰撞，當場死亡。記者趙容萱／翻攝
彰化洪姓上班族今天休假騎機車到台中太平山區遊憩遇死劫，與對向預拌混凝土車碰撞，當場死亡。記者趙容萱／翻攝
彰化洪姓上班族今天休假騎機車到台中太平山區遊憩遇死劫，與對向預拌混凝土車碰撞，當場死亡。記者趙容萱／翻攝
彰化洪姓上班族今天休假騎機車到台中太平山區遊憩遇死劫，與對向預拌混凝土車碰撞，當場死亡。記者趙容萱／翻攝
彰化洪姓上班族今天休假騎機車到台中太平山區遊憩遇死劫，與對向預拌混凝土車碰撞，當場死亡。記者趙容萱／翻攝
彰化洪姓上班族今天休假騎機車到台中太平山區遊憩遇死劫，與對向預拌混凝土車碰撞，當場死亡。記者趙容萱／翻攝

監視器 機車騎士 太平山

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