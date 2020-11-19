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梧棲這個路口發生死亡車禍 各單位今會勘
台中市梧棲區中央路一段昨晚發生死亡車禍，男大學生騎機車載女生，和大貨車在路口碰撞，男生急救不治，女生治療中。市議員王立任今天找警方和交通局會勘找解決方法，避免再發生車禍。
警方調查，昨晚8點26分，18歲余姓男大生騎機車，載19歲李姓女學生，經梧棲區中央路一段404-5號前，沿梧棲興農中排產業道路西往東直行至中央路一段路口時，與63歲陸男駕駛的大貨車，沿中央路一段南往北直行，兩車在路口發生碰撞，男騎士及女乘客經救護車送醫，男騎士因頭、胸部傷勢嚴重，送到沙鹿光田醫院急救後宣告不治，李女頭、胸部等多處擦傷，目前在醫院救護中。
清水警分局長張啓祥相當重視，今天率交通組長蕭啓宏等人到現地會勘了解後、該路口號誌於早上6點到8點，晚上6點到8點，為正常號誌外，其餘時段為閃光號誌，將建議交通局將號誌改為凌晨0點到早上6點為閃光號誌，6點到晚上12點為正常號誌，將加強取締該路段交通違規執法勤務，分局將增設爆閃燈以提醒用路人注意行車安全。
警方呼籲用路人行駛道路上，務必減速慢行，警方將在該路段加強交通稽查取締，以避免重大交通事故發生。
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