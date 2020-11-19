汽車美容老闆遭熟客戴綠帽 行車記錄器全都錄獲賠10萬

台南市汽車美容郭姓老闆去年12月間為陳姓熟客進行車體深層清潔及內裝清潔，不慎將車內行車記錄器勾落，意外發現陳駕車搭載妻子離開汽車旅館的畫面，事後妻子兩度佯稱加班，與陳上汽車旅館，他報警抓姦未果，調閱店內監視器後驚見兩人親暱接吻、撫摸，憤而提告求償108萬元，陳否認越軌，台南地院認陳已逾越普通朋友一般社交行為，判賠10萬元，可上訴。

檢警調查，郭與妻子2013年5月結婚，婚後育有兩名子女，今年1月底已協議離婚。郭經營汽車美容，陳姓男子是常客，多次將轎車交由郭進行車體鍍膜塗層、車體深層清潔及內裝清潔等。

去年12月19日，陳將轎車交由郭進行車體深層清潔及內裝清潔，不慎將車內行車記錄器勾落，郭當下為確認行車記錄器及記憶卡有無損壞時，意外發現對方前一天下午才駕車搭載妻子離開汽車旅館的畫面。

妻子隔天下午又以加班為由外出，郭跟隨妻子出門，路上看到陳駕車載妻子前往汽車旅館，他當時僅在汽車旅館門外等候2小時，發現兩人共同離開汽車旅館。4天後，妻子再次表示要加班，卻發現兩人又到汽車旅館，當下立即連絡警方一同前往，後因旅館工作人員通報，致妻子先行離開。

同時，郭檢視店內監視器畫面，發現兩人共同飲用同一杯飲料，還有舉止親暱的動作，包括陳撫摸妻子屁股、大腿，妻子親吻對方臉頰、撫摸背部及腰、大腿等畫面。

陳及辯護人主張，郭及妻子由於多年來生活上的摩擦，決定協議離婚，與他無關，且他也不知對方何時離婚，為何在兩人離婚後，藉故遷怒於他，反向他求償。他強調，並未做出侵害郭配偶權行為，且郭連絡警方一同前往汽車旅館，發現兩人確實沒有在現場。

陳表示，兩人是各拿一杯飲料，縱他有試喝一口女方手上的飲料，郭也不能以試喝飲料行為，即斷定侵害其配偶權，且該地點屬於所有人都可以自由出入公開場所，並有多支監視器24小時監控，兩人均會在該處與朋友或客戶聊天，不解此有何侵害其配偶權。