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影／光天化日當詐團車手 嘉義警狂追上百公尺逮人

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

23歲林姓男子今天下午2時許受詐欺集團指示，到嘉義市台灣銀行臨櫃領60萬元詐款，行員見他說不出領款目的，神情慌張，直覺有異，通報警方，員警先逮捕林男，隨後派便衣警力在附近埋伏，發現32歲陳姓男子來收錢，一路狂追上百公尺，將陳也逮捕，目前依詐欺罪嫌警詢中。

林男當時被警方逮捕後，慌張地說「有人叫他來領錢，待會會有人來收水（拿贓款）」，但陳男不斷變換位置，最後才相約在國華街、中山路附近。

嘉義市警局第一分局長榮派出所，派出制服警力和便服警力到場埋伏，果然不久見陳男到來接洽，陳見警員現身，當場狂奔逃逸，一路跑了一百多公尺，直到北榮街才被警員壓制逮捕，警方命他坐在地上，開始搜身。

附近鄰居見大批警力到場，紛紛上前張望，還以為是發生車禍，或是有小偷被逮捕，警方在兩人身上搜出，儲金簿、提款卡、3支手機和現金4萬9千餘元，兩人初步坦承為詐騙集團當車手，警方將追查集團上游。

警方逮捕詐欺集團車手。記者李承穎／攝影
警方逮捕詐欺集團車手。記者李承穎／攝影
警方逮捕詐欺集團車手。記者李承穎／攝影
警方逮捕詐欺集團車手。記者李承穎／攝影
警方逮捕詐欺集團車手。記者李承穎／攝影
警方逮捕詐欺集團車手。記者李承穎／攝影

嘉義 詐欺 詐騙集團

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