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國家海洋研究中心4人潛水失聯 被大陸漁船救起
海巡署今接獲通報，國家海洋研究中心4名人員上午到澎湖七美西南方進行潛水作業後卻失聯，已派出高雄艦及澎湖隊5053艇、10066艇，並申請空勤直升機協尋，目前高雄艦已抵達目標海域搜尋。下午5點左右，傳出大陸漁船已在七美西方56浬處救起4人。目前澎湖5053艇已接駁4人至艇上，準備返回馬公。
海巡署今下午3點10分接獲通報，一艘載運國家海洋研究中心5人的遊艇，其中4人包含涂姓助理、2名廠商、1名教練，上午在澎湖七美西南西方57浬處進行潛水作業後失聯，該遊艇於附近海域搜尋未果，先行返回澎湖海域並向海巡署報案，請求派艦艇救援。
海巡署獲報後，立即調派線上南機隊高雄艦及澎湖隊5053艇、10066艇前往搜尋，同時向國搜中心申請空勤直升機，並通知澎湖漁業電台廣播漁船協尋。目前高雄艦已抵達目標海域搜尋，空偵機下午4點自清泉崗機場起飛，目前艦隊分署共計投入1艦2艇進行救援行動。下午5點左右，澎湖海巡證實，大陸漁船(船名不詳)已救起4人，船位於七美西方56浬。
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