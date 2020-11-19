國家海洋研究中心4人潛水失聯 被大陸漁船救起

海巡署今接獲通報，國家海洋研究中心4名人員上午到澎湖七美西南方進行潛水作業後卻失聯，已派出高雄艦及澎湖隊5053艇、10066艇，並申請空勤直升機協尋，目前高雄艦已抵達目標海域搜尋。下午5點左右，傳出大陸漁船已在七美西方56浬處救起4人。目前澎湖5053艇已接駁4人至艇上，準備返回馬公。

海巡署今下午3點10分接獲通報，一艘載運國家海洋研究中心5人的遊艇，其中4人包含涂姓助理、2名廠商、1名教練，上午在澎湖七美西南西方57浬處進行潛水作業後失聯，該遊艇於附近海域搜尋未果，先行返回澎湖海域並向海巡署報案，請求派艦艇救援。