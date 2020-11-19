影／新莊失蹤少女找到了 警局內與母親相擁而泣

新北市新莊區一間國中兩名少女相繼失蹤，警方獲報後調閱監視畫面並利用其中一名少女的手機定位，查出少女跑到桃園地區，前往找人才在一間套房裡發現兩名少女與胡姓、葉姓男子（均18歲，胡有傷害前科）在吃喝玩樂，待詢問後將依略誘罪嫌移送兩名男網友。

警方將兩名少女帶回警局後，兩名母親與女兒在警局內相擁而泣，蔡母更泣不成聲，直說「我離婚時都沒這麼難過」，兩少女則向母親直說「對不起，讓媽媽擔心了」，蔡母也很謝謝警方迅速將她的寶貝女兒帶回身邊，也謝謝網友與媒體的協助。

據了解，蔡姓、李姓少女是好友，因學校有名同學喜歡亂說話，兩人與同學發生爭執，找來網友欲報仇，對方認為受到威脅，到校請兩名少女的家長到校溝通，沒想到下午蔡姓少女昨天放學後就沒有回家，被胡男開車載走，蔡母只聽同學說女兒跟網友出去了，她焦急報案後還在大街上尋找女兒，擔心不已，並在網上發文尋求網友協助，淚訴「一直以來我們母女相依為命，你們誰怎麼忍心把他藏起來」。

今天上午，蔡姓少女的好友李姓少女在被母親載到學校後往反方向的公車站走，隨後便由葉男以機車載走，失去聯繫，學校老師點名發現李姓少女沒到，通知家長後，李母才知女兒失蹤了，立刻趕往派出所報案。

警方獲報後調閱監視畫面，發現兩人跑到桃園地區，今天下午前往找人，最後在一間套房內發現兩名少女，與胡、葉兩人在看電視、吃零食，將四人通通帶回警局了解。

胡、葉兩人供稱，是因少女跟他們說不想上課，才會把兩人帶到桃園玩，沒想到惹出這麼大的風波，警方表示，全案將朝略誘罪嫌偵辦。