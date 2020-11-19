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西門町不明團體找落單女搭訕 警：加強巡邏驅趕
西門町商圈協會先前向萬華警察局反應，西門町六號出口外，時常有四、五名男子，身穿白色上衣、黑色長褲群聚在捷運口，且專門挑女生搭訕問話留資料，建議警方介入調查。萬華分局長張隆興表示，目前已加強員警巡邏並驅趕。
西門商圈是許多學生下課最愛的景點之一，一名張姓女大學生表示，西門町六號出口及中山捷運站四號出口外，時常出現不明團體群聚，且都是男生，自己還被纏身過一次，當時因為趕時間想脫身便留下電話，過十分鐘就接到電話，開口問「年紀、就讀學校、是否常常去夜店、有沒有男朋友等等。」
張姓女大生說，對方還有問「有沒有在找打工，可以介紹到信義區私人招待所工作，價格是八千到一萬元，時間從晚上九點到凌晨早上。」讓她感到害怕。
張隆興表示，西門町商圈自治會也有反應此事，經過瞭解後這群人原本在東區活動，近來流竄至西門町商圈，專門鎖定年輕女子、女學生等，以填寫問卷留下電話方式，事後再回撥，以高薪、獎金多等方式，欺騙女子至私人招待所及酒店上班，引誘女子下海陪酒。
張隆興表示，萬華分局為加強維護婦幼安全，本月初獲知此一訊息，已將穿著筆挺西裝男子，強迫填寫問卷亂象列為重點工作，規劃在西門町徒步區及捷運站6號出口周邊，加強巡邏盤查並驅趕，嚇阻這類男子到處流竄，並避免女學生及未成年少女遭受欺騙。
而這群不明團體人士，也有鎖定未成年女高中生，北市府教育局也提醒學校加強宣導，提醒學生留意於商圈或捷運出入口出現的不明人事或團體，也不要隨意留下聯絡資訊或逕自跟不認識的人前往不熟識地方，以維自身安全。
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