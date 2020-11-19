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國家海洋研究中心：澎湖水下作業4人已獲救
國家海洋研究中心5人今天到澎湖七美西南方約57浬處下潛執行海下作業，其中4人一度失聯，海洋研究中心20分鐘前接到消息，4人已由大陸漁船救起，大陸漁船將4人交由澎湖籍漁船，澎湖籍漁船正要將4人交給海巡單位送回澎湖。
海研中心表示，中心的一位塗姓研究人員今天與勞務委外的3位潛水人員到澎湖七美西南方約57浬處潛水做生態調查，1人留在船上等候；上午10時左右潛水，本預計11時上來，但到11時4人沒有浮上來，也找不到人，當下即通報海巡單位，開始搜尋。
海研中心表示，下午近5時傳來消息，4人被在大陸漁船救起，大陸漁船找到澎湖籍漁船，4人改由澎湖籍漁船搭載，目前海巡署高雄艦正馳往接回4人。
海研中心說，塗姓研究員有合格的潛水證照，潛水經驗豐富，今天發生什麼事情，將待接回人員才能進一步得知。
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