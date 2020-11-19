影／高雄醉女沒付200元計程車資 揮手跑給司機追

高雄43歲已婚謝姓女子昨晚11點多酒後，搭計程車到鼓山區明誠四路，卻疑喝太醉，下車未付錢，當街跑給計程車司機追；警方獲報到場僅見謝女躺在超商門口地上，計程車已先離去，經清查身分通知丈夫到場，事後丈夫補付200元車資給計程車行。警方今下午聯繫上苦主司機，但司機表明不追究。

事發過程被路人錄下，分享到臉書社團「爆料公社二社」，留言「疑……這位小姐坐車不給錢！？」畫面顯示穿著黑色洋裝短裙的女子，在大馬路口揮手，接著拔腿跑步，一旁司機指著並跟在後面，她與司機在1輛計程車旁待了幾秒，女子又拔腿跑，此時司機繼續跟在後面。

鼓山分局龍華派出所指出，昨晚11點多接獲超商店員報案，指美術東六街與明誠四路的超商，有1女子倒在店門口，警方趕抵發現只有謝女躺在超商門口，未見計程車司機，先將醉女帶回所內留置，查出她昨晚疑酒後，從三多商圈附近搭計程車到鼓山區，沒付200元車資。

警方從謝女包包的證件查出身分，再聯繫家人，她丈夫趕到派出所後表達允諾賠償車資，警方透過監視器掌握計程車車牌，循線查到車行，謝女丈夫便轉交給車行200元。