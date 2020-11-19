快訊

戰機失聯當天 海軍監測到這3國船艦出沒東部海域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄醉女沒付200元計程車資 揮手跑給司機追

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄43歲已婚謝姓女子昨晚11點多酒後，搭計程車到鼓山區明誠四路，卻疑喝太醉，下車未付錢，當街跑給計程車司機追；警方獲報到場僅見謝女躺在超商門口地上，計程車已先離去，經清查身分通知丈夫到場，事後丈夫補付200元車資給計程車行。警方今下午聯繫上苦主司機，但司機表明不追究。

事發過程被路人錄下，分享到臉書社團「爆料公社二社」，留言「疑……這位小姐坐車不給錢！？」畫面顯示穿著黑色洋裝短裙的女子，在大馬路口揮手，接著拔腿跑步，一旁司機指著並跟在後面，她與司機在1輛計程車旁待了幾秒，女子又拔腿跑，此時司機繼續跟在後面。

鼓山分局龍華派出所指出，昨晚11點多接獲超商店員報案，指美術東六街與明誠四路的超商，有1女子倒在店門口，警方趕抵發現只有謝女躺在超商門口，未見計程車司機，先將醉女帶回所內留置，查出她昨晚疑酒後，從三多商圈附近搭計程車到鼓山區，沒付200元車資。

警方從謝女包包的證件查出身分，再聯繫家人，她丈夫趕到派出所後表達允諾賠償車資，警方透過監視器掌握計程車車牌，循線查到車行，謝女丈夫便轉交給車行200元。

龍華所副所長吳政碩指出，今天下午2點多聯繫上司機，不過司機表明不再追究。網友看到謝女跑給司機追的影片，留言「運將大哥，也是辛苦，何必這樣」、「可憐，收不到錢還被耽誤生意」等語。

身穿黑色佯裝短裙的謝姓女子，未付200元車資，當街爬腿跑給計程車司機追。圖／翻攝臉書社團「爆料公社二社」
身穿黑色佯裝短裙的謝姓女子，未付200元車資，當街爬腿跑給計程車司機追。圖／翻攝臉書社團「爆料公社二社」
高雄謝姓女子（左）昨天從三多商圈搭計程車到鼓山區，未付車資就下車。圖／翻攝臉書社團「爆料公社二社」
高雄謝姓女子（左）昨天從三多商圈搭計程車到鼓山區，未付車資就下車。圖／翻攝臉書社團「爆料公社二社」
鼓山警分局龍華派出所將謝姓女子帶返所內休息。記者林伯驊／翻攝
鼓山警分局龍華派出所將謝姓女子帶返所內休息。記者林伯驊／翻攝

計程車 超商 爆料公社

延伸閱讀

影／仁武產業園區動土 預估年產值242億、提供6千就業

和泰車進軍叫車平台yoxi 今天正式上線

和泰計程車隊yoxi乘車派遣服務 正式上線

小黃公車南投行不行？ 計程車業者仍持觀望不前

相關新聞

新莊兩同班14歲少女相繼失蹤 人在桃園與兩男子在套房

新北市新莊區一名國二蔡姓女學生昨天放學後便失聯，黃姓母親焦急在臉書上PO文請求民眾協尋，並報警求助，沒想到今天上午蔡的同...

獨留3歲女兒在家墜樓 父親強制9小時親職教育

台南市一名3歲女童從自家3樓窗台墜落，所幸被1樓電器行師傅接住，市府社會局昨晚完成調查，確認女童當時是一個人在家，將依違...

影／高雄醉女沒付200元計程車資 揮手跑給司機追

高雄43歲已婚謝姓女子昨晚11點多酒後，搭計程車到鼓山區明誠四路，卻疑喝太醉，下車未付錢，當街跑給計程車司機追；警方獲報...

獨／橫山棉被裹屍案 主嫌預告投案卻生變

新竹縣橫山鄉13日發生棉被裹屍命案，徐姓主嫌逃亡一周後在18日晚間找一名友人訴苦，也讓全案細節曝光。徐告訴友人，對死者彭...

拔20顆牙案醫師慘遭網路霸凌 嘉市議員嚴厲譴責

34歲身心障女子到嘉義基督教醫院拔20顆牙後身亡，許多網友事後攻擊醫師，市議員黃思婷今在議會聲援說，為身障者拔牙本就不易...

日本料理店轉手 竊賊見頂店老闆現金偷30萬全花光買毒

台北市陳姓男子因友人的日本料理店要轉讓，他前往幫忙搬家，當天到場，頂下日本料理店的劉姓男子也在場；陳見劉的包包有大量鈔票...

熱毛巾加痱子粉「冰火五重天」？男進剝皮店被削1.9萬

剝皮店重出江湖？台北市議員徐立信下午在議會總質詢時指出，有民眾向他陳情，北市中山區一家按摩店，提供冰火五重天、泡泡浴、「...

影／土地公顯靈？！酒駕男肇事逃逸被香爐「攔阻」遭逮

58歲柯姓男子今天上午11點多涉嫌酒駕在苗栗縣苑裡鎮世界路、中正路口撞上前方停等紅燈的轎車，他肇事後未停車查看，加速逃離...

國道省道交警聯手排除追撞交通事故 車主讚：謝謝警察

本月16日上午8時，國1豐原交流道北上匝道處自小客車與營大貨車發生追撞交通事故，造成國道1號北上匝道入口至豐原區中正路平...

參加登山隊畢羊縱走落隊殞命 山友：團進團出很重要

29歲葉姓女山友參加一支共7人的登山隊，到畢祿、羊頭山一日縱走，因走得較慢落後迷途，在山上過了兩夜，遺體今尋獲，疑因失溫...

新莊兩14歲少女接連失蹤 在校是好友警調監視器尋人中

新北市新莊區一名國二蔡姓女學生昨天放學後便失聯，黃姓母親焦急在臉書上PO文請求民眾協尋，並報警求助，沒想到今天上午蔡的同...

警方衝破中山區2賭場 業者花上萬隔音、監視器裝機車上

台北市中山區復興北路「德州撲克賭場」及吉林路上的「麻將牌賭場」隱藏公寓內，其中1業者斥資上萬加裝隔音棉防止附近住戶檢舉噪...

熱門新聞

電器行員工林峰田成功救援女童 林：一定要接住她

畢祿羊頭縱走3女迷路 2獲救1名29歲女山友今尋獲已死亡

新莊兩同班14歲少女相繼失蹤 人在桃園與兩男子在套房

調查局6.5公斤安毒下落不明 緝毒英雄與3調查官遭調職交保

好幸運！ 台南市3歲小女孩墜樓被電器行師傅接住

雄女弄丟照片風波未了！台師大研究生將求償1元並提告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。