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獨／橫山棉被裹屍案 主嫌預告投案卻生變
新竹縣橫山鄉13日發生棉被裹屍命案，徐姓主嫌逃亡一周後在18日晚間找一名友人訴苦，也讓全案細節曝光。徐告訴友人，對死者彭男施虐只是想給個教訓，並無意致死，豈料彭有心臟病忽然發病，雖然他立刻與一名小弟開車將彭送醫，彭在半路仍氣絕身亡；原本徐在友人勸說下打算在今天下午２點半投案，卻因為警方大陣仗導致計畫生變，至今無音訊，案情細節仍待警方調查釐清。
徐男告訴友人，他和彭曾共同去處理一條兩百萬元的帳，大家說好要將錢均分，最後卻只有他一人被誣陷吞錢，連自己的名牌轎車都被彭強行典當，讓他懷恨在心，決定要給彭一個教訓。
徐找來一票小弟將彭押走，對他毆打施虐，意外得知彭數天前才剛動完心臟支架手術，彭疑不堪受虐，整個人開始冒冷汗，還喪失意識，緊張之餘只好開彭的轎車與小弟一起將其送醫。
為了保存彭的體溫，徐男更找來棉被將彭包覆，車上也開暖氣，避免彭失溫，不料半路上坐在後座的小弟大喊「老大，沒呼吸了！」開車的彭再回頭查看時，不慎自撞，徐只好找來友人接應逃離現場。
一輛白色轎車13日被發現停放在台3線北上66公里處彎道，不明原因自撞中央分隔島，目擊者曾看到駕駛下車搭另輛車離開現場。警方獲報到場採證，發現車內竟有一具包著棉被的男屍，為53歲彭姓男子，彭除了頭骨碎裂，手腳、臀部也留有刀傷，甚至連腳筋都被砍斷。
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