熱毛巾加痱子粉「冰火五重天」？男進剝皮店被削1.9萬

剝皮店重出江湖？台北市議員徐立信下午在議會總質詢時指出，有民眾向他陳情，北市中山區一家按摩店，提供冰火五重天、泡泡浴、「輕功」(半套)等服務專騙宅男，進去刷卡花了1萬9000元，最後叫他加入會員，因信用卡沒額度，被趕出來。對此，市警局長陳嘉昌說，目前沒有被害人來報案，希望該位民眾能出面，警方將依法偵辦。

徐立信質詢時議場公布被害人自白，並問市長柯文哲知不知道什麼是「冰火五重天」、「輕功」，柯文哲說不知道；徐立信說，一位民眾走進該按摩店，「門票」2600元，並暗示可洗泡泡浴，價位是7000元，刷卡加10%，「冰火五重天」8000元，結果刷了1萬9000多元。

徐立信說，業者以不同名目要客人掏錢出來，一般的色情店也沒這麼貴，且所謂冰火五重天，是用熱毛巾加痱子粉？

陳嘉昌表示，警察局目前沒有接受任何被害人來報案，會加強臨檢。徐立信說，被害人是正常上班族，不敢讓家人知道，陳嘉昌說，警方會保密。