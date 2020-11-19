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影／土地公顯靈？！酒駕男肇事逃逸被香爐「攔阻」遭逮
58歲柯姓男子今天上午11點多涉嫌酒駕在苗栗縣苑裡鎮世界路、中正路口撞上前方停等紅燈的轎車，他肇事後未停車查看，加速逃離，結果在前方200公尺處又撞上路邊土地公廟的水泥金爐被查獲，救援人員趕到現場直呼「土地公顯靈！」；這起車禍造成3人受傷送醫，涉嫌肇事的柯姓男子酒測值超過0.7，警方將依公共危險罪嫌追究責任。
警方調查，上午11點49分柯姓男子駕駛休旅車，行經世界路、中正路口時，徐姓女子駕駛的轎車停在路口等紅燈，不料被後 車撞上，徐姓女子和車上另一名女乘客都受傷送醫；涉嫌肇禍的柯姓男子撞上前車後，未停車就離去，但在前方200公尺又撞上土地公廟的香爐而停下，警方趕到現場查獲他酒駕，柯姓男子也受傷，他承認酒後駕車，表示因害怕逃離。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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