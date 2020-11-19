獨留3歲女兒在家墜樓 父親強制9小時親職教育

台南市一名3歲女童從自家3樓窗台墜落，所幸被1樓電器行師傅林峰田及時接住。 圖／讀者提供

台南市一名3歲女童從自家3樓窗台墜落，所幸被1樓電器行師傅接住，市府社會局昨晚完成調查，確認女童當時是一個人在家，將依違反兒少法對女童父親處分9小時強制性親職教育。

台南市政府社會局今天表示，社會局社工昨晚訪視調查南區3歲女童從自家3樓窗台墜落案，確認女童父親獨留女童在家，已違反兒童及少年福利與權益保障法第51條，社會局將開立強制性親職教育處分9小時，以提升家長對幼童照顧的知能。

社會局人員說，社工將持續訪視，提供照顧者居家安全檢核手冊及嬰幼兒照顧注意事項教育等，且追蹤女童受照顧狀況。

台南市一名3歲女童昨天下午從南區中華南路2段3樓自家窗台墜落，被1樓電器行師傅林峰田及時接住，女童只受到驚嚇，意識清楚，沒有明顯外傷，緊急送醫。

兒少法第51條規定，不得使6歲以下兒童獨處，違反者依同法第102條主管機關命其接受4小時以上、50小時以下之親職教育輔導，不服者可處新台幣3000元以上、3萬元以下罰鍰。