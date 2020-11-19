新莊兩同班14歲少女相繼失蹤 人在桃園與兩男子在套房

新北市新莊區一名國二蔡姓女學生昨天放學後便失聯，黃姓母親焦急在臉書上PO文請求民眾協尋，並報警求助，沒想到今天上午蔡的同班同學李姓少女在被家長載到學校後也失聯；新莊警分局調閱監視畫面並以手機定位尋人後，今天下午找到兩人。

警方以手機定位，發現今天失聯的李姓少女跑到桃園，最後順利找到兩名失聯少女，一起帶回警局了解中。