參加登山隊畢羊縱走落隊殞命 山友：團進團出很重要

29歲葉姓女山友參加一支共7人的登山隊，到畢祿、羊頭山一日縱走，因走得較慢落後迷途，在山上過了兩夜，遺體今尋獲，疑因失溫喪命。資深山友表示，既然參加登山隊，「團進團出」就是最高原則。

葉姓女山友不幸殞命，在山友界引起熱烈討論，不少山友指出，登山隊應該互相照顧，不能夠因為隊員走得較慢，就把人丟下，上山就是安全第一，「團進團出」是最高指導原則，出發前也應該做好充足準備。

蔡姓山友分享，他曾經單攻北大武，走的很慢，所以跟一個4人的小隊同行，也是落後集團，距離差了幾個小時路程，但是大家都很平安回到登山口，因為每個小隊都有領導者，而且不時以無線電，互相回報狀況，這才是正確的做法，一起行動，絕對不是落單有的責任，是大家互相的責任。

曾爬過合歡西峰、雪山的江姓山友，也曾在山上遇到落單的山友，將人帶出登山口。他認為，從張博崴事件到這次的意外，都是因為登山迷路、體力不支造成憾事。

「山友熱情有餘，準備不足」江姓山友說，現在臨時組隊的登山隊不少，但領隊缺乏足夠的登山經驗和技巧，往往只顧著自己腳程快，沒注意到落後隊員的安全，尤其攀登難度較高的路線，最好找經驗充足的山友擔任領隊，或請登山嚮導、協作，千萬不要看了網路的登山影片和網美影片，只想拍絕美的高山美照，卻忽略登山風險。

他提醒，上山前除了要準備充裕的裝備，也要學會離線登山路徑軟體的使用，即使體力不足落隊或迷路，也能按圖索驥走回原路，不致迷途，可大幅增加存活機會。

29歲葉姓女山友參加7人登山隊，17日上山走畢祿羊頭山一日縱走，與另兩名葉姓、黃姓山友因腳程較慢落後，同隊分成兩小隊。17日晚間3人仍未出登山口失聯，花蓮縣消防局獲報，與太管處組成救難隊，連日搜尋，昨天先找到兩人，體力十分虛弱，兩人告訴救難人員，當時因為落後，也沒有帶GPS或地圖，所以找不到路，而葉女下切時走得比她們快，還一路向下走。