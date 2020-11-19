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新莊兩14歲少女接連失蹤 在校是好友警調監視器尋人中
新北市新莊區一名國二蔡姓女學生昨天放學後便失聯，黃姓母親焦急在臉書上PO文請求民眾協尋，並報警求助，沒想到今天上午蔡的同班同學李姓少女在被家長載到學校後也失聯；新莊警分局表示，目前已受理報案，正調閱監視畫面尋人中。
新北市教育局表示，本案初步了解後，該生為新莊區某國中學生，校方表示該生非高風險家庭亦非輔導個案，昨（18）日該生正常到校上課，但放學後因故未回家，所以家長除在網路上尋求協助外，並已報警，學校會配合警方協尋。該生家長也在昨日晚間8點與導師聯繫，導師今日上午確認該生未到校後即向學校回報，校方已進行瞭解並完成校安通報。
據悉，由於蔡姓少女沒有手機，警方無法透過手機定位尋人，只得調閱監視器確定，蔡失蹤前還有在路上遇到奶奶，只跟奶奶說要回學校一趟就失聯了，蔡姓少女疑似是昨天放學後被網友接走，但朋友身分無法確認。
另名李姓少女則是今天上午由家長載到學校後，未進校門便不知去向，據悉，兩名失聯少女在校是好朋友，警方懷疑兩人可能一同行動，目前除了調閱監視器確認行蹤外，也正申請定位李姓少女手機找人中。
教育局表示，本局就近期發生2起學生疑似失踨案件相當重視，除立即要求學校瞭解及確認協處並進行校安通報外，後續將責成學校持續強化學生網路使用、交友安全教育，並請學輔單位加強留意學生在校行為表現、同儕人際互動狀況；另請各級學校運用親師座談等時機，提供家長教育孩子網路潛在危險、誘惑及衝突應變技巧等資訊，避免類此事件發生。
校方表示，蔡昨日與另一位同班女同學有發生誤會、不愉快，也有請雙方家長到校解釋，後續雙方也達成共識將誤會說清楚，另外一位女同學今早由媽媽騎車帶來上課，老師到了上課時間點名才知這名女學生沒有到校上課，老師馬上與家長聯絡，並馬上報案請警方調閱監視器協助調查。
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