警方衝破中山區2賭場 業者花上萬隔音、監視器裝機車上

台北市中山區復興北路「德州撲克賭場」及吉林路上的「麻將牌賭場」隱藏公寓內，其中1業者斥資上萬加裝隔音棉防止附近住戶檢舉噪音，甚至在大門口停放的機車上裝監視器遠端遙控，警方長期蒐證，日前持搜索票衝破2賭場，共查到78萬多元籌碼，詢後將2賭場的2負責人依賭博罪嫌送辦，全部賭客依社維法裁罰。

警方調查，「德州撲克賭場」為躲避查緝，不定期更換營賭地點、時間，甚至將監視器鏡頭架在靠近大門處的機車上，監視器連接智慧型手機遠端遙控，有可疑人等靠近隨時警戒。

該賭場以一樓公寓做掩護，賭場設置在地下室再裝潢，網路招募年輕人前往聚賭。

至於「麻將牌賭場」同樣隱藏在公寓，為防附近住戶檢舉噪音，耗資上萬元加裝隔音棉，現場有電動麻將桌。