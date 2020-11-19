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警方衝破中山區2賭場 業者花上萬隔音、監視器裝機車上

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市中山區復興北路「德州撲克賭場」及吉林路上的「麻將牌賭場」隱藏公寓內，其中1業者斥資上萬加裝隔音棉防止附近住戶檢舉噪音，甚至在大門口停放的機車上裝監視器遠端遙控，警方長期蒐證，日前持搜索票衝破2賭場，共查到78萬多元籌碼，詢後將2賭場的2負責人依賭博罪嫌送辦，全部賭客依社維法裁罰。

警方調查，「德州撲克賭場」為躲避查緝，不定期更換營賭地點、時間，甚至將監視器鏡頭架在靠近大門處的機車上，監視器連接智慧型手機遠端遙控，有可疑人等靠近隨時警戒。

該賭場以一樓公寓做掩護，賭場設置在地下室再裝潢，網路招募年輕人前往聚賭。

至於「麻將牌賭場」同樣隱藏在公寓，為防附近住戶檢舉噪音，耗資上萬元加裝隔音棉，現場有電動麻將桌。

警方在「德州撲克賭場」查獲負責人陳姓男子、1名工作人員、賭客18人；在「麻將牌賭場」查獲負責人莊姓男子、賭客28人。2處賭場共查扣78萬餘元籌碼、賭資、抽頭金現金1萬7450元，還有監視器主機、撲克牌、麻將牌，詢後將2負責人依賭博罪嫌送辦，全部賭客依社維法裁罰。

警方長期蒐證，衝破中山區復興北路、吉林路上隱藏公寓內的2處賭場。記者蔡翼謙／翻攝
警方長期蒐證，衝破中山區復興北路、吉林路上隱藏公寓內的2處賭場。記者蔡翼謙／翻攝
賭場業者在靠近大門的機車上裝監視器遠端遙控。記者蔡翼謙／翻攝
賭場業者在靠近大門的機車上裝監視器遠端遙控。記者蔡翼謙／翻攝
警方長期蒐證，衝破中山區復興北路、吉林路上隱藏公寓內的2處賭場。記者蔡翼謙／翻攝
警方長期蒐證，衝破中山區復興北路、吉林路上隱藏公寓內的2處賭場。記者蔡翼謙／翻攝
警方長期蒐證，衝破中山區復興北路、吉林路上隱藏公寓內的2處賭場。記者蔡翼謙／翻攝
警方長期蒐證，衝破中山區復興北路、吉林路上隱藏公寓內的2處賭場。記者蔡翼謙／翻攝

賭場 麻將 監視器

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