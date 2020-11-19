影／專偷台電電纜線致損失上百萬 台南警方逮捕3嫌

台南市南、安南、新市等區新建社區，自2月間起陸續傳出遭竊盜集團摸黑以鐵器撬開地下人孔蓋後，剪斷台電公司埋設在地下涵管內電纜線，再以轎車拉曳方式拉出竊走電纜線，危及住戶及用路人安全。台南市刑大等經半年多追查，鎖定張姓主嫌為首竊盜集團，逮捕張、彭姓男子及收贓沈姓男子，據清查，該集團至少涉14件竊案，造成台電損失逾117萬元。

台南檢警調查，今年2月間起迄今，南及安南、新市、安定區等地偏僻的新建社區電纜線遭竊盜集團鎖定行竊，狡猾竊賊駕駛豐田黑色轎車，懸掛偽造車牌外，作案過程還蒙面、戴手套，形同搶銀行。

專案小組表示，張嫌行竊前會將車輛開至偏遠處將原車牌拔下改懸掛偽造車牌，在得手逃逸路線還會再換另一偽造車牌，且均尋找無路口監視器的小徑行走，且該竊盜集團分工細膩，做案過程中設立多處斷點，以規避警方人員盤查緝捕。

專案小組指出，張嫌刻意挑選路旁同車款轎車車牌號碼偽造，逐一訪談相關車主時，車主也才得知車牌遭變造了。直至張在雲林斗六，遭他轄警方攔檢時，竟衝撞員警，涉妨害公務，身分曝光而被鎖定，經專案小組比對後，終鎖定南投、雲林地區以張為首的竊盜集團。

前天上午，專案小組見時機成熟，兵分多路分別在南投鹿谷、雲林林內、斗南等地拘提、搜索，當場查獲32歲張姓男子、29歲彭姓男子，及涉嫌收購的32歲沈姓男子等3人。現場查扣作案車1輛、聯繫用手機、作案衣褲、並起獲台電公司失竊電纜線1批、 計約197公斤等證物。